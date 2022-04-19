سعر اسطوانة الغاز في قطاع غزة

جدد أحمد الحلو رئيس جمعية أصحاب شركات البترول والغاز بغزة اليوم الثلاثاء 19/4/2022 تأكيده ان سعر جرة الغاز ١٢ كجم ٦٦ شيكلاً للمستهلك، ونهيب بالمواطنين عدم دفع أكثر من السعر المحدد.

وقال خلال تصريحات لصوت الأقصى: "إن الدعم الحكومي لا زال موجوداً ما خفف من الغلاء، والأسعار في دول العالم أعلى ، معتقداً أنه لن يكون هناك صعوداً في الأسعار في هذا الشهر".

وناشد أن من لديه مشكلة يتوجه لوزارة الاقتصاد ومباحث التموين لمتابعتها.

ويشار إلى أن عدداً من المواطنين أكدوا وجود تجاوزات في أسعار اسطوانات الغاز ، ولجوء عدد منهم لرفع أسعارها.