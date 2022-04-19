تعليق جزئي للعمل في كافة مرافق "الأونروا" اليوم

من المقرر أن تشهد مرافق الأونروا اليوم الثلاثاء 19/4/2022 تعليقًا جزئياً عن العمل والساعة الأخيرة في كافة المدارس .

وكان رئيس اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة أمير المسحال كشف ، أمس الاثنين 18 أبريل 2022، عن الأسباب بالشروع بتعليق العمل جزئياً في مرافق الوكالة اليوم الثلاثاء.

وأوضح المسحال في تصريح خاص لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أن تعليق العمل يأتي بسبب عدم التزام إدارة "الأونروا"، ببنود الاتفاق الذي وقّع قُبيل الإضراب المفتوح في شهر نوفمبر الماضي 2021، برعاية الدول المُضيفة لحل الأزمة.

وقال: "اتفقنا مع إدارة الأونروا في نوفمبر الماضي، برعاية الدول المضيفة على ألا تزيد نسبة العمل اليومي عن 7.5%، وجعل العلاوة السنوية للموظفين بأثر رجعي، وتشكيل لجنة من قبل الدول المانحة والاتحادات في مناطق العمليات الخمس، للشروع بحل الأزمة بين إدارة الوكالة والاتحاد".

وأضاف: "إدارة الأونروا لم تلتزم بأي نقطة من الاتفاق المُبرم على الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع الاتفاق في ذلك الحين، حتى أنها أصدرت قراراً بعدم توظيف أقارب الموظفين من الدرجة الأولى والثانية، وهو ما يدفعنا إلى اتخاذ خطوات تصعيدية وفق الظروف المتاحة".

وأشار إلى أنهم أعلنوا عن مؤتمر عام واستئناف الفعاليات المطالبة بحقوقهم بالاشتراك مع اتحادات مناطق العمليات الخمس، إلا أن قدوم شهر رمضان حال دون ذلك، لكنهم سيشرعون بخطوات تصعيدية تدريجياً، والتواصل مع الدول المضيفة، ومع رئيس دائرة اللاجئين بمنظمة التحرير د.أحمد أبو هولي الذي كان راعياً للاتفاق المبرم في نوفمبر الماضي، وكذلك مع ممثل اللاجئين في الأردن المهندس رفيق خرفان، من أجل التوصل إلى حل يُرضي الجميع.

وتابع: "في الأسبوع الماضي تم تعليق العمل لمدة ساعة واحدة على مستوى اتحادات الموظفين، وغدًا الثلاثاء سيكون التعليق لمدة ساعة واحدة على مستوى كل الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.

ولفت إلى أن عدم التزام إدارة "الأونروا"، ببنود الاتفاق المبرم مع اتحاد الموظفين هو إحراج للدول المضيفة التي تدخلت لإنهاء الإضراب المفتوح، واحتواء الأزمة بشكل عام، وهو ما سيدفع إلى مزيد من الفعاليات التصعيدية تدريجياً حسب الظروف المتاحة في المنطقة خلال الأيام القادمة.

وتوقع، رئيس اتحاد موظفي "الأونروا"، أن تضغط الدول المضيفة لعقد لقاء عاجل بعد عيد الفطر المبارك، وذلك بحضور إدارة الوكالة، ورؤساء الاتحادات للوقوف على التحديات التي تُواجه المؤسسة، وللضغط عليها للإيفاء بالتزاماتها".

هذا وأعلن اتحاد موظفي "الأونروا"، عن تعليق العمل اليوم الثلاثاء 19/4/2022؛ في جميع مدارس الوكالة للفترة الصباحية الساعة 10:30 صباحاً، والفترة المسائية الساعة 3:10 عصراً، والثلاث فترات الساعة الأخيرة من الدوام، ويغادر المعلمون والطلاب وجميع العاملين والأذنة الرسميين، ويبقى أذنة البطالة في عملهم كالمعتاد، ويُعلق الدوام في كلية تدريب غزة الساعة 11:20 صباحاً، وكلية تدريب خان يونس الساعة 1:00 ظهراً، ويُعلق الدوام في مركز النور للمكفوفين الساعة الأخيرة من الدوام ويعتصم جميع العاملين والطلاب داخل المركز.

كما أعلن عن تعليق العمل في العيادات ومراكز التوزيع ودائرة التمويل الصغير ومكاتب الخدمات والتسجيلات ومكاتب صحة البيئة والصيانة ومكاتب رؤساء المناطق ومكاتب مدراء المناطق التعليمية والمشرفين التربويين الساعة الأخيرة من الدوام، ويغادر جميع الموظفين أماكن عملهم.