حماس: القصف الصهيوني محاولة فاشلة لمنع شعبنا من الدفاع عن القدس والأقصى

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء 19/4/2022، أن القصف الصهيوني لبعض المواقع الفارغة في قطاع غزة محاولة فاشلة لمنع شعبنا الفلسطيني من الدفاع عن مدينة القدس والمسجد الأقصى .

وكانت طائرات الاحتلال شنت سلسلة من الغارات على موقع القادسية بخانيونس جنوب قطاع غزة.

وشدد حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، على أن المواجهة التي هي حق طبيعي لشعبنا ومقاومته مع الاحتلال الغاصب تستمر على كل محاور الاشتباك في القدس وغزة والضفة والداخل المحتل.

وحيا قاسم رجال المقاومة الذي تصدوا للطيران الحربي بالمضادات الأرضية ، كامتداد لحالة الاشتباك مع العدو الصهيوني في كل ساحات الفعل النضالي ثأراً للعدوان على القدس والمقدسات .

واعتبر أن القصف جاء للتغطية على فضحية الاحتلال الصهيوني، المتمثل بانتهاك كل القوانين والأعراف الانسانية بعدوانها على المصلين في المسجد الأقصى المبارك.

وأكد قاسم على أن شعبنا ومقاومته الباسلة سيظلون يدافعون عن حقوقنا ومقدساتنا حتى طرد المحتل من كامل ارضنا الفلسطينية.