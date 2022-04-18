عدنان: تصريح القائد النخالة لإعلان الغضب للأقصى رسالة قوية للعدو

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان، اليوم الاثنين، إن تصريح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة إعلان الغضب للأقصى والقدي لن يحده التهديد لغزة وهي "رسالة للعدو وهمسة للقريب أن لا خير فينا إن لم ننتصر للقدس والأقصى المبارك".

وأضاف عدنان، أن القائد النخالة أدرك أن لا تعويل على مجتمع دولي ولا أنظمة عربية للدفاع عن القدس.

وأشار إلى التصريح المقتضب للأمين العام غضبا للقدس أن تكون الضفة وجنين فيها مع القدس دفاعاً وردعا للمحتل من المقاومة فهذا مزيد توحيد لنا فلسطينياً.

وأكد أن نداءات الشعب الفلسطيني للمقاومة للدفاع عن القدس ومشاهد العدوان على الأقصى وعماره من المصلين هي "نصب عيني القائد المجاهد".