القائد النخالة: جهاد ورباط الشعب الفلسطيني قائم حتى التحرير

تلقى القائد زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، اتصالاً هاتفياً من الدكتور علي ولايتي مستشار مرشد الثورة الاسلامية في إيران.

وقد نقل ولايتي خلال الاتصال تحيات سماحة المرشد السيد علي خامنئي للمجاهدين والمرابطين، وأكد على متابعة سماحة المرشد والقيادات الايرانية لجهاد الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن المسجد الأقصى، والذي يشكل اليوم أيقونة الأمة الإسلامية في الدفاع عن القدس وهويتها.

وأعرب الدكتور ولايتي عن ثقته وثقة الجمهورية الاسلامية بأن جهاد الشعب الفلسطيني سينتج انتصاراً كبيراً ، مشيداً بصمود الفلسطينيين وتضحياتهم العظيمة.

من جانبه شدد القائد النخالة على أن ما يجري في القدس والأقصى هو عدوان على أقدس مقدسات المسلمين ، وأن الشعب الفلسطيني يقوم بواجباته لصد هذا العدوان وحماية الأقصى في واحدة من أصعب فترات الاعتداءات الصهيونية.

وقال القائد النخالة إن الشعب الفلسطيني متمسك بنهج الجهاد والمقاومة وسيبقى رباطه وجهاده قائماً حتى تحرير أرضه وتطهير مقدساته من دنس المحتلين الغاصبين.

ووجه الشكر لسماحة المرشد السيد الخامنئي وللقيادة الايرانية على ما تقدمه مساندتهم للقضية الفلسطينية ودعمهم للمقاومة.