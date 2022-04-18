بالفيديو لليوم الثاني على التوالي ..الاحتلال يقتحم الأقصى ويجبر المصلين على مغادرته

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين 18/4/2022، المسجد الأقصى المبارك، لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم، لمناسبة عيد الفصح العبري.

وأفادت مراسلتنا في القدس أن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة المسجد الأقصى، في محاولة لإخراج المصلين والمعتكفين من باحاته تهيئة لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية.

وأضافت بأن عددا من قناصة شرطة الاحتلال انتشروا فوق اسطح المسجد الأقصى وفوق البنايات المجاورة له.

وكانت جماعات استيطانية قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد لمناسبة عيد الفصح "اليهودي، الذي بدأ صباح الجمعة ويستمر أسبوعا