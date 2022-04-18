القائد النخالة يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني

تلقى الأخ القائد زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين ، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني السيد أمير عبد اللهيان .

وقد أعرب الوزير الإيراني عن مساندة الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني، معبراً عن بالغ اعتزاز قيادة الجمهورية الإسلامية بالتضحيات العظيمة التي يقدمها الشعب الفلسطيني والمقاومة من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى .

بدوره أكد القائد النخالة على أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن واجباته المقدسة في الدفاع عن نفسه وحماية أرضه ومقدساته .

وشكر القائد النخالة الجمهورية الإسلامية على مواقفها الثابتة في دعم القضية الفلسطينية .