تظاهرة إسنادية للقدس والأقصى في حيفا

تظاهر العشرات من الفلسطينيين، مساء الأحد، في ساحة الأسير في مدينة حيفا، إسناداً لمدينة القدس المحتلة، والمسجد الأقصى.

جاء ذلك، في أعقاب اقتحامات المستوطنين للمسجد الاقصى المبارك والاعتداء على المعتكفين ومحاولة ذبح القرابين.

وهتف المشاركون للقدس والمسجد الأقصى ومنطقة باب العامود، وضد اعتداءات الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى، ورفعوا لافتات، كُتب عليها : "لا مشروع وطني دون تحرر"، و"هذا الوحش وهم من غبار" و"دولة فصل عنصري"، و"نثور من أجل الحرية".

وقد شهدت ساحة الأسير، توتراً، بسبب تنظيم تظاهرة استفزازية لنشطاء اليمين المتطرف، مقابل التظاهرة التي نظمتها المجموعات الشبابية في المدينة.

وخلال التظاهرة، تواجدت في المكان قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، والوحدات الخاصة.