برشلونة يحسم مصير لاعبه أراوخو

ذكرت وسائل إعلامة أجنبية، اليوم الأحد، أن برشلونة الإسباني توصل لاتفاق من أجله تجديد عقد لاعبه، الأوروغواياني رونالد أراوخو، في أقرب وقت ممكن.

ويُشار إلى أنه ينتهي عقد أراوخو مع برشلونة في صيف 2023، لكن هناك رغبة مشتركة لدى الطرفين في التجديد.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية :"إن برشلونة يستهدف تجديد عقد أراوخو خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، لافتةً إلى أن الاتفاق تم بالفعل بين الطرفين، ولا يتبقى سوى التوقيع على العقود الرسمية من قبل الطرفين".

وأضافت الصحيفة :"أن أراوخو وافق بالفعل على قيمة الشرط الجزائي في عقده، والتي حددته الإدارة الكاتالونية بقيمة مليار يورو، مثلما تم في عقدي أنسو فاتي وبيدري".

جدير ذكره أن الاتفاق الذي سبق وأن تم بين برشلونة وأراوخو انهار الأسبوع الماضي، بسبب العروض التي تلقاها اللاعب، والراتب المقدم من برشلونة، ولكن في النهاية توصلا لاتفاق جديد بسبب رغبة قلب الدفاع في الاستمرار مع البارشا.