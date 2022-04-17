موعد عيد الفطر 2022 في السودان، مع دخول المسلمين في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 2022، يبدؤون بالبحث عن أول أيام عيد الفطر السعيد، إذ يبحث المواطن في السودان عن موعد أيام عيد الفطر السعيد، للاحتفال بقدومه مع أقاربه وأحبابه وأفراد أسرته، فهي مناسبة تعتبر من أبرز وأهم المناسبات التي تهم المسلمين في جميع أنحاء الأرض، فهم يستعدون لاستقبال العيد بعد الانتهاء من صيام أيام شهر رمضان المبارك، فيحرصون على استقبال أول أيام العيد بالتهاني والتبريكات، وارسال التهاني لبعضهم البعض من خلال مواقع التواصل أو عبر أجهزة الموبايل، كما إنهم يتبادلون الزيارات والتهنئة، كما إنهم يحرصون على الاطلاع على موعد صلاة العيد، إضافة إلى الأجواء الجميلة التي تُسعد الأطفال من خلال توفير الألعاب لهم وخاصة الأراجيح، وغيرها.

أول أيام عيد الفطر في السودان

ومع اقتراب حلول عيد الفطر السعيد للعام الجاري 2022، يبدأ المسلمون في هذه الأيام من كل عام بالسؤال عبر منصات البحث في الانترنت، موعد عيد الفطر 2022 في السودان، إذ إن أصابعهم تتجه نحو محركات البحث عبر الانترنت للبحث عن أول أيام عيد الفطر عبر محركات البحث الشهيرة، فهو يحرصون لمعرفة متى عيد الفطر 2022، حتى يستعدوا له جيدا، ويشرعون بالتجهيزات لاستقباله وممارسة طقوسه المعتادة منذ قديم الزمان، فكل دولة لها طقوس خاصة، تستقبل من خلالها أول أيام عيد الفطر السعيد، ولأهمية المناسبة الدينية، يحرص فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أول يوم عيد الفطر في السودان، وهو ما نسعى لنشره لكم حتى يطلع عليه كل المسلمون في العالم.

متى عيد الفطر 1443 في السودان

ويبدأ المسلمون في الاحتفال عبيد الفطر السعيد 1443 هجري، بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، فهم يحرصون على حياء طقوس جميلة، تبدأ من الزيارات والتهنئة، وخاصة أن الأطفال يحصلون على عيديات من أقربائهم، وذويهم، وترسم الفرحة على وجوههم، كما أن العائلات والأسر تقوم بتنظيم رحلات إلى أماكن ترفيهية، وخاصة البحر مع ارتفاع درجات الحرارة في الأردن، والمطاعم المفتوحة والمغلقة، لهذا يحرصون على السؤال عن متى عيد الفطر 1443 في السودان، وخاصة عند الأطفال الذين يعولون عليه لجمع الأموال مع أقاربهم وأهاليهم، ويلهون على الأراجيح ومختلف أنواع وأشكال الألعاب.

كم يوم باقي على عيد الفطر في السودان

ويحتفل المسلمون بعيد الفطر يوم 1 شوال من كل سنة هجرية، ويرتقب أن يكون عيد الفطر في السودان لسنة 1443 هجرية موافقا لتاريخ الثلاثاء 03 ماي 2022 ميلادي، لهذا فهم حريصون على معرفة كم يوم باقي على عيد الفطر في السودان، حتى يتجهزون لاستقباله بما يليق بعظمته.