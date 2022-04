موعد مباراة ريال مدريد واشبيلية بالدوري الإسباني اليوم 17 ابريل 2022، تنطلق مباراة ريال مدريد واشبيلية في إياب الجولة الـ 32 من بطولة الدوري الإسباني "الليغا" للعام 2021-2022، وذلك في تمام الساعة العاشرة بتوقيت فلسطين، من مساء اليوم الأحد 17 ابريل 2022 على ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل نادي اشبيلية، إذ سيسعى فريقا ريال مدريد واشبيلية إضافة الثلاث نقاط إلى رصيدهما في جدول ترتيب البطولة، فهي تعد من أهم المباريات الحاسمة في الدوري الإسباني، لأنه في حال فوز ريال مدريد في المباراة فذلك سيكون يوم حاسم في طريق ريال مدريد نحو اللقب، وفي حال تلقى الخسارة، فإن هذا يعني أن المنافسة ستشتد بين الفرق الأربعة الكبار، ريال مدريد واشبيلية وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، لكن كل المؤشرات تدل على أن المباراة لن تكون سهلة، لأن الريال سيواجه أحد أفضل وأخطر فرق الليغا هه الموسم، وستكون على ملعبهم.

ومن هذه المنطلق يشرع عشاق كرة القدم الإسبانية في البحث عن موعد مباراة ريال مدريد واشبيلية بالدوري الإسباني اليوم 17 ابريل 2022، لأنهم عل موعد مع مشاهدة معكرة كروية بين فريقين كبيرين في الدوري الإسباني، إذ يحتل اشبيلية وصافة المسابقة مع برشلونة، كما أن الملايين يبحثون عبر منصات البحث عن مباراة ريال مدريد مباشر يلا شوت، ويحرص فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية لنشر رابط بث مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية في الدوري الإسباني وبجودة عالية.

ويحتل فريق ريال مدريد سلم ترتيب الليغا، حتى إنه لم يخسر طيلة الموسم سوى ثلاثة مباريات، كما إنه يبتعد بفارق 12 نقطة كاملة عن أقرب منافسيه، وهو رقم كبير، إلا الريال يجب أن يحذر من الفرق الكبير بين في النقاط بينه وبين أقرب منافسيه، لأن أي تعثر قد يربك حسابات الملكي، ويخسر الليغا في نهاية المطاف، لهذا فإن المؤشرات تدلل على أننا سنشاهد مباراة مصيرية بين الريال وأقوى وأخطر فريق الليغا اشبيلية، لهذا يحرص محبو ريال مدريد واشبيلية للبحث عن مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر.

