الجهاد: الاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى جريمة عدوانية يتحمل الاحتلال كامل المسؤلية عنها

أكدت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، صباح اليوم الجمعة، أن الاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى جريمة عدوانية يتحمل الاحتلال كامل المسؤلية عنها وعن تداعيات هذا العدوان.

وأوضحت الحركة في بيان لها، أن الاعتداء على المصلين كان محاولة فاشلة من قبل الاحتلال لافراغ المسجد الاقصى بهدف تدنيسه من قبل المستوطنين الارهابيين .

وقالت :" سيدرك العدو أن هذه النار التي يشعلها بحقده الأعمى سترتد عليه وستحرقه".

وأشارت الحركة إلى أنه، ما لم يكف الاحتلال يده عن الأقصى ويوقف عدوانه على شعبنا فإن المواجهة ستكون أقرب وأصعب مما يظن.

ووجهت التحية لكل من لبى نداء الأقصى في صلاة الفجر العظيم، داعيةً إلى الاحتشاد في صلاة الجمعة بالمسجد الاقصى .

وكان قد اصيب عشرات من الموطنين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد الهلال الأحمر بالقدس، بإرتفاع أعداد المصابين في المسجد الأقصى لـ 90 مواطناً في المسجد الأقصى إلى الآن نقلوا جميعهم إلى مستشفيات القدس، لأفتاً إلى أن قوات الاحتلال تعيق عمل سيارات الإسعاف التي تصل لمنطقة باب الأسباط.

وأفادت مصادر صحفية، بوجود إصابتان بحالة الخطر الشديد في المسجد الأقصى، والاحتلال يمنع التعامل معهم أو نقلهم للمستشفى.