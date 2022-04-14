برشلونة يجدد اهتمامه بهدف قديم

سلط تقرير صحفي إسباني، الضوء على تجديد برشلونة اهتمامه بأحد أهدافه القديمة، لتدعيم الخط الدفاعي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية: "الهولندي ماتياس دي ليخت، أصبح أزمة لناديه يوفنتوس بسبب أدائه غير المنتظم ورفضه تجديد عقده".

وأضافت الصحيفة: "إذا لم يستسلم الهولندي للتجديد قبل شهر يونيو/حزيران المقبل، يمكن لإدارة يوفنتوس طرحه في السوق، لتجنب رحيله مجانا بعد انتهاء عقده".

وأشار التقرير، إلى أنه في حالة فشل يوفنتوس في إقناعه بالتجديد، سيتحرك برشلونة لضم دي ليخت، لا سيما وأن النادي الكتالوني مهتم بالمدافع الهولندي وحاول من قبل التعاقد معه خلال فترة وجوده في صفوف أياكس أمستردام.

وينتهي عقد دي ليخت مع يوفنتوس في صيف عام 2024، علما بأنه انضم للبيانكونيري في صيف 2019، قادمًا من أياكس، في صفقة تجاوزت 80 مليون يورو.