دعاء يوم 14 من رمضان 2022، يعتبر شهر رمضان المبارك من أعظم شهور السنة، لهذا يشرع المسلمون بزيادة ومضاعفة الأدعية الرمضانية، كونه يعد من أعظم الأعمال إلى جانب الصلاة من أجل كسب الحسنات والثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، كما أن الدعاء في شهر رمضان المبارك، يكون مستجاب بإذن الله، وخاصة في أوقات الفجر وما قبل الإفطار، وهو ما يحتم على المسلمين في جميع أنحاء الأرض، الإكثار من الدعاء في أيام وساعات الشهر الفضيل، فهو يفرج الكروب والهموم، ويزيد الرزق، ويحفظ النعم من زوال، ما إنه يحث أمنيات الداعي، فالله سبحانه وتعالى يسمع الداعي إذا دعاه.

دعاء يوم 14 رمضان 2022 مستجاب بإذن الله

ولهذا الشهر العظيم خصوصية كبيرة عند الله سبحانه وتعالى، فالناس فيه يبحثون عن دعاء يوم 14 من رمضان 2022 بسبب أهمية الأدعية في الأيام العادية عامة، وفي شهر رمضان على وجه الخصوص، تدفع المسلمين إلى البحث دعاء يوم 14 رمضان 2022 مستجاب بإذن الله، والطلب من الله سبحانه وتعالى تيسير أمور المسلمين وتحقيق الامنيات، إذ إن دعاء رمضان يكون مستجاب بإذن الله سبحانه وتعالى، فهم يبحثون عن دعاء يوم 14 رمضان 2022 مستجاب بإذن الله، وهو ما ترفقه لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية على نشره عبر موقعها الإلكتروني، فور الانتهاء من كتابة المقالة.

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان

وبحسب ما يصدر عن رجال الدين والشريعة، دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان، فإن له فضائل عظيمة للمسلم، ومن أفضل الأوقات التي نقوم بها بالدعاء لله تعالي هو في وقت صلاة الفجر وفي صلاة التراويح وأيضاً في الثلث الاخير من الليل، لهذا يحرص المسلمون على استثمار تلك الأيام الفضيلة، الدعاء لله سبحانه وتعالى.

أفضل دعاء يوم 14 رمضان

ولا يتوقف المسلمون في البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع البحث عن أفضل دعاء يوم 14 رمضان، وهو ما نرفقه لكم كما نرفق لكم كل أدعية أيام الشهر الفضيل عبر موقعنا الإلكتروني، إلا أننا نقتصر في هذه المقالة على نشر دعاء يوم 14 رمضان 2022- 1443 هـ.

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله:

" اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِي فِيهِ بِالْعَثَرَاتِ، وَ أَقِلْنِي فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَ الْهَفَوَاتِ، وَ لَا تَجْعَلْنِي غَرَضاً لِلْبَلَايَا وَ الْآفَاتِ، بِعِزِّكَ يَا عِزَّ الْمُسْلِمِينَ".

ثواب وفضل دعاء 14 رمضان 2022

"مَنْ دَعَا بِهِ فَكَأَنَّمَا صَامَ مَعَ النَّبِيِّينَ والشُّهَدَاءِ والصَّالِحِينَ".