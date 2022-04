موعد مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت بالدوري الأوروبي اليوم، تنطلق صفارة بداية مباراة برشلونة ووآينتراخت فرانكفورت الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس 14 ابريل 2022، ومن المقرر أن تلعب مباراة الإياب بين الفريقين الإسباني والألماني في بطولة الدوري الأوروبي 2021-2022 على ملعب الكامب نو معقل برشلونة، لأن مباراة الذهاب أقيمت على ملعب الفريق الألماني يوم الخميس الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي هدف لكل فريق، وفي هذا اليوم يبحث عشاق الفريقان عن موعد مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت، لأنها ستكون مباراة منافسة وشرسة على العبور للدور المقبل، إذ سيتنافس الفريقان على التأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي، فالفريق الكتالوني لم يتبقى له سوى هذه البطولة لينافس عليها، كونه خرج من مسابقة كأس ملك إسبانيا، ويبتعد بفارق 12 نقطة عن متصدر ترتيب الدوري الإسباني، لهذه سيخوض الفريق الكتالوني المباراة بكل نجومه وقوته التي شاهدناها في المباريات الأخيرة.

وسيتواجه الفريقان وصوب عينهما على نصف نهائي الدوري الأوروبي، لهذا يبحث محبو كرة القدم العالمية والأوروبية خاصة عن موعد مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت بالدوري الأوروبي اليوم، في مباراة سيحرص أبناء المدرب الإسباني تشافي هيرناديز لعبور الفريق الألماني، مهما كلف الثمن، معتمدين في ذلك على النتائج الإيجابية التي حصلوا عليها خلال المباريات الماضية، فيما يسعى وآينتراخت فرانكفورت إلى تحقيق انجاز فريد غائب عنه منذ ما يقارب من 20 عاما، وبدورها سترفق وكالة "فلسطين اليوم" رابط بث مباشر لمشاهدة المباراة بين برشلونة و وآينتراخت فرانكفورت.

ويبحث عشاق الفريقان عن رابط بث مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت، كما سيبحثون عن القنوات الناقلة للمباراة، وسيحرصون على مشاهدة المباراة بجودة عالية دون تقطيع على البث، ومن المقرر أن تذاع مباريات الدوري الأوروبي حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت على beIN SPORTS PREMIUM 1.

تشكيلة الفريقين تهم عشاق كرة القدم حول العالم، وخاصة الذي يحرصون على متابعة المباراة التي ستشبه المعركة، لهذا سنرفق لكم أيضا تشكيلة الفريقين المتوقعة لخوض المباراة هذه الليلة، إذ إنه من المتوقع أن يدخل مدرب الفريق الألماني المباراة ضد برشلونة معتمدا على الأسماء التالية:

كيفن تراب

إيفان نديكا - ماكوتو هاسيبي - مارتين هينتيرجر

فيليب كوستيتش - سيباستيان رودي - كريستيان ياكيتش - أنسجار ناوف

دايتشي كامادا - رافائيل بوري - ياسبر ليندستروم

🎙 Oliver Glasner's pre-match presser:



"It's about delivering our best possible performance on the pitch tomorrow. If we don't do that, we've got no chance. The good thing is we've proven we're capable of that."#FCBSGE #SGEuropa #UEL pic.twitter.com/vdG5HEtUDw