بالأسماء : اعتقالات في صفوف المواطنين بالضفة بالمحتلة

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الخميس 14/4/2022 اعتقالات في صفوف المواطنين ، من مناطق متفرقة بالضفة بعد حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين .

وفيما يلي بالأسماء اعتقالات في صفوف المواطنين

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الخميس 14/4/2022 اعتقالات في صفوف المواطنين ، من مناطق متفرقة بالضفة بعد حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين .

وفيما يلي بالأسماء اعتقالات في صفوف المواطنين

١. المحرر جبريل شاهر الأطرش- الخليل

٢. المحرر أمير اشتية- نابلس

٣. المحرر مالك اشتية- تل غرب نابلس

٤. موسى دويكات- نابلس

٥. عمر إبراهيم موسى- الخضر جنوب بيت لحم

٦. المحرر إسلام فودة- مخيم نور شمس بطولكرم

٧. عدي شعبان- مخيم نور شمس

٨. المحرر حمزة صالح العطعوط- رام الله

٩. داود أبو سبيتان- القدس

اعتقالات مخيم نورشمس

10. نعمان مغير بردويل

11. إسماعيل عزت جابر

‏12. اسلام خالد فودة

‏13. هيثم مرعي شحادة

‏14. سعيد عزت جابر

15. عايد ابو حرب

‏ 16. عدي شعبان

‏.17. إيهاب الاشقر

‏ 18. علي جابر

‏19.أنس محمود جابر

‏ 20. موسى المشة

‏ 21. أحمد المشة

‏22. حسن المشة