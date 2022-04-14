بالأسماء : اعتقالات في صفوف المواطنين بالضفة بالمحتلة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:20 ص
14 ابريل 2022
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شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الخميس 14/4/2022 اعتقالات في صفوف المواطنين ، من مناطق متفرقة بالضفة بعد حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين .

وفيما يلي بالأسماء اعتقالات في صفوف المواطنين

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الخميس 14/4/2022 اعتقالات في صفوف المواطنين ، من مناطق متفرقة بالضفة بعد حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين .

وفيما يلي بالأسماء اعتقالات في صفوف المواطنين

١. المحرر جبريل شاهر الأطرش- الخليل

٢. المحرر أمير اشتية- نابلس

٣. المحرر مالك اشتية- تل غرب نابلس

٤. موسى دويكات- نابلس

٥. عمر إبراهيم موسى- الخضر جنوب بيت لحم

٦. المحرر إسلام فودة- مخيم نور شمس بطولكرم

٧. عدي شعبان- مخيم نور شمس

٨. المحرر حمزة صالح العطعوط- رام الله

٩. داود أبو سبيتان- القدس

اعتقالات مخيم نورشمس

10. نعمان مغير بردويل

 11. إسماعيل عزت جابر

 ‏12. اسلام خالد فودة

 ‏13. هيثم مرعي شحادة

 ‏14. سعيد عزت جابر

 15. عايد ابو حرب

 ‏ 16. عدي شعبان

 ‏.17. إيهاب الاشقر

 ‏ 18. علي جابر

 ‏19.أنس محمود جابر

 ‏ 20. موسى المشة

 ‏ 21. أحمد المشة

 ‏22. حسن المشة

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