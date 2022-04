مشاهدة مباراة ليفربول وبنفيكا بدوري الأبطال بث مباشر اليوم الأربعاء 13 فبراير 2022 يلا شوت، يبحث عشاق كرة القدم الأوروبية عن رابط لمشاهدة مباراة ليفربول وبنفكيا ضمن إياب دور الذهاب في بطولة دوري أبطال أوروبا 2021-2022، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت فلسطين والحادية عشر بتوقيت القاهرة، الموافق 13 ابريل 2022، على ملعب آنفيلد، معقل ليفربول الإنجليزي، وكان ليفربول قد تغلب على بنفيكا البرتغالي بثلاثة أهداف لهدف في مباراة الذهاب على ملعب الفريق البرتغالي، وسيحاول الفريق البرتغالي لعب مباراة جيدة، أملا في تحقيق مفاجأة والتغلب على ليفربول في معقله، على الرغم من صعوبة ذلك، بينما يسعى ليفربول في تعزيز فوزه، والتأهل إلى الدور المقبل لملاقاة فريق فياريال الذي أقصى بايرن ميونخ أمس في مفاجأة كروية هزت أوروبا بأكملها.

وتعد هذه المباراة مهمة جدا لعشاق كرة القدم، لهذا فهم يحرصون على مشاهدة مباراة ليفربول وبنفيكا بدوري الأبطال بث مباشر اليوم الأربعاء 13 فبراير 2022 يلا شوت، فمشجو ومحلو ليفربول يتمون وصول فريقهم إلى الدور المقبل، وتحقيق دوري أبطال أوروبا ليكون إنجازا فريدا من نوعه، إذ يحققون اللقب مرتين في ثلاث سنوات، بينما يتمنى عشاق فريق بنفيكا البرتغالي قلب المباراة على ليفربول والتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة، ولقاء فياريال، لكن هذه تبقى أمنيات المشجعين، لهذه هم سيحرصون على شاهدة مباراة ليفربول وبنفيكا اليوم بث مباشر، وتشجيع فريقيهما، ومن هنا نحرص نحن فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، لإرفاق لكم رابط بث مباشر لمشاهدة مباراة فريق ليفربول وبنفيكا ضمن جولة الإياب من ربع نهائي الأبطال، كما سنحرص أن يكون البث بجودة عالية دون تقطيع.

ويبدأ مشجعو كرة القدم عامة ومحبو فريقي بنفيكا وليفربول بالبحث عن القنوات الناقلة لمباراة الفريقين، وكذلك البحث عن بث مباشر مباراة اتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي الآن يلا شوت، وخاصة إذا عبر المواقع المختصة بالرياضة وعرض المباريات الأوروبية، ومن المقرر أن تعرض المباراة على تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة ليفربول وبنفيكا على beIN SPORTS PREMIUM 2..

ليفربول - بنفيكا

الأربعاء 12 أبريل 2022.

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium أنفيلد

ويملك ليفربول الأفضلية في المواجهة المقبلة، إذ إنه تغلب على بنفيكا في عقر داره بثلاثة أهداف لدف وحيد، وهو ما سيحاول تعزيزه اليوم على أرضه، وتجديد الفوز مرة أخرى، لتأهل إلى الدور المقبل، إلا أن بنفيكا سيحاول جاهدا لعب مباراة يقلب فيها الطاولة على ليفربول، ويسجل هدفين على الأقل دون أن تستقبل شباكه أي هدف، لتعديل النتيجة، لكن عليه تسجيل ثلاثة أهداف للعبور إلى الدور المقبل، لأهمية المباراة، فإن مباراة بنفيكا وليفربول بث مباشر كورة أون لاين، تتصدر عناوين البحث عبر محركات البحث، وذلك لأهمية الدور في المسابقة الأغلى على مستوى أوروبا.

وسيحاول مدرب بنفيكا الدخول إلى المباراة بكل نجومه، إذ من المتوقع أن يدخل لمجابهة ليفربول بأفضل تشكيلة ممكن، ولهذا سنعرض لكم التشكيل المتوقع لبنفيكا ضد ليفربول، من المتوقع أن يبدأ نادي بنفيكا المباراة بالتشكيل الآتي.

أوديسياس فلاكوديموس

جيلبرتو - نيكولاس أوتاميندي - يان فيرتونخين - أليخاندرو جريمالدو

عادل تعرابت - يوليان فايجل

رافا - راموس - إيفرتون

داروين نونيز

ومن المتوقع أن يلعب المدي الفني لليفربول الإنجليزي، المدرب يورغن كلوب، تشكيلته ضد بنفكيا اليوم الأربعاء بهذا الأسماء التالي:

أليسون

ترنت ألكساندر آرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

جوردان هندرسون - فابينيو - نابي كيتا

محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو - لويس دياز

