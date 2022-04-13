الفصائل الفلسطينية: نحن وغرفة العمليات المشتركة في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم لحماية شعبنا

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أنها وغرفة العمليات المشتركة في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من قفرات لحماية شعبنا ومقدساتنا

ودعت الفصائل في مؤتمر صحفي عقدته عقب اجتماعاً لها في مكتب رئيس حركة حماس في غزة، المقاومة إلى المزيد من الاستنفار والجهوزية دفاعًا عن المسجد الأقصى.

كما دعت جماهير شعبنا في الضفة والقدس والداخل للزحف نحو المسجد الأقصى الجمعة القادمة.

وأعلنت الفصائل في مؤتمرها حالة التعبئة العامة للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده

وعقدت الفصائل اليوم الاربعاء، اجتماعاً هاماً لمناقشة الاوضاع الميدانية الجارية في القدس والضفة الفلسطينية المحتلة في مكتب رئيس حركة حماس في غزة يحيي السنوار.

وفيما يلي نص كلمة الفصائل خلال المؤتمر الصحفي:

◾️ أنهت الفصائل الفلسطينية كافة اجتماعاً طارئاً ومهماً قبل قليل في مكتب رئيس حركة حماس بغزة الأخ القائد يحيى السنوار، توقفت فيه أمام مسؤولياتها لمواجهة العدوان الصهيوني المتواصل على شعبنا، وأرضنا، ومقدساتنا، خاصة في ظل التهديدات الخطيرة التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين الصهاينة وجماعات الهيكل المزعوم والتهديد باقتحام مخيم جنين، مؤكدين على وحدة شعبنا وفصائله في مواجهة الاحتلال والعدوان حتى تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال.

▪️ وفي ختام هذا الاجتماع وبعد توجيه التحية لشعبنا الثائر العظيم ولأسراه الأبطال، ولأرواح شهدائه الأبرار، وأمام عدم الثقة بوعود الاحتلال وتعهداته قررت الفصائل ما يلي:



🔻1. الفصائل الفلسطينية كافة وغرفة العمليات المشتركة في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية شعبنا وأرضنا ومقدساتنا أمام العدوان الصهيوني.



🔻2. إعلان التعبئة الشعبية العامة في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، في الشتات، والداخل المحتل، والضفة الغربية وقطاع غزة، وندعو جماهير شعبنا إلى أعلى درجات الجهوزية للخروج بمئات الآلاف في كل