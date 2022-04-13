جامعة فلسطين تنظم وقفة تضامنية دعماً واسناداً لأهالينا في مخيم جنين

قامت جامعة فلسطين بتنظيم وقفة تضامنية دعماً لأهالي مخيم جنين وذلك بمشاركة د. "محمود العجرمي" نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، د. "موسى أبو سليم" عضو مجلس إدارة جامعة فلسطين، وبحضور لفيف من عمداء الكليات، وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية، وبمشاركة الطلبة من مختلف الكليات.

حيث ترحم د. محمود العجرمي على شهداء الشعب الفلسطيني، مندداً بممارسات الاحتلال القمعية ضد أهلنا في محافظة جنين خاصة والضفة الغربية عامة.

مشيرا الى أن هذه الوقفة هي لدعم صمود إخواننا في جنين، وقال: "الشعب الفلسطيني كله يخرج اليوم، وأنموذجه مخيم جنين، ليقول إنه حي ويقاوم منذ أكثر من قرن". وأضاف:" مدينة جنين جارة حيفا المُطلة على كتف البحر المتوسط والمدينة التي لجأ إليها شيخنا الجليل عز الدين القسام المطارد والمحكوم بالإعدام من قبل الجيش الفرنسي الذي احتل سوريا بعد الاتفاق الكارثي لـ "سايكس بيكو" عام 1916، فقد حباها الله بفَيْضٍ من أشجار البلوط والصنوبر وعديد الكهوف التي شكلت ولم تزل ملجأً وستْراً للمجاهدين الذين يضعون أرواحهم على الأكف، وقد نذروا النفس والدم مدراراً يروي الأرض العطشى للخلاص، فينقشع اليباس لتنبت شقائق النعمان حمراء قانية، ويولَدُ الرجال من أرحام خصبة معطاءة لنارنا الدائمة، تحمل بشائر الغد الموعود والظفر الحتمي الذي يعلن اقترابه أولئك المنتشرون في كل مكان من الوطن".

كما أكد د. "محمود العجرمي" في كلمته بأن التضامن مع اخواننا في جنين واجب وطني ولن يزيد حصار الشعب الفلسطيني إلا تكاتف وصبر وصمود في سبيل الحرية، موضحاً أن قصة جنين منذ فجر الكفاح الوطني الفلسطيني وهي المدينة التي احتضنت واحدة من الشرارات الأولى للثورة الشعبية المسلحة والتي لم تزل تتقد فصولاً يتوارثها الأبناء حتى أمست مكوناً جينياً أصيلاً لمعين يتجذر دماً زكياً عطراً.

هذا وتم خلال الوقفة رفع الأعلام الفلسطينية ورفع الشعارات التي تدعو الى وقف العدوان عن أهلنا في جنين.