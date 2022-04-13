والدة الأسير مناصرة لـ"فلسطين اليوم" :"ابني ينهار.. ونأمل أن يتم الافراج عنه"

ناشدت والدة الأسير المقدسي احمد مناصره جميع المؤسسات الحقوقية الدولية بالعمل على الإفراج عن ابنها بعد تردي حالته النفسية و الصحية في سجون الاحتلال.

وقالت الوالدة لـ"فلسطين اليوم" تزامنا مع انعقاد جلسة المحكمة- اليوم الاربعاء الساعة الواحدة ظهرا - للنظر في الاستئناف الذي قدمه محامي مناصرة للإفراج المبكر عنه، "أحمد في وضع نفسي صعب للغاية نتيجة العزل الدائم والتضييق المستمر من قبل الاحتلال".

وأشارت الوالدة أنها وفي آخر زيارة لها له في منتصف آذار/ مارس الفائت، كان وضعه لا يمكن وصفه " كان أبني منهار … كان بيموت عندما رآني ألقى نفسه على زجاج الفاصل بيننا وقال لي اخرجوني من هنا لم اعد قادرا على التحمل".

وحسب الوالدة" أمل مناصرة و عائلته الوحيد الأن أن تكون الحملة الشعبية والحقوقية التي انطلقت قبل شهر للإفراج عنه، وتكثف بالأيام الأخيرة، أن تأتي بنتيجة خلال المحكمة.

وانطلقت قبل شهر حملة شعبية على المستوى المحلي الفلسطيني و العربي للتضامن مع أحمد ونشر قضيته لخلق تضامن شعبي ودولي معه، للضغط على الاحتلال للإفراج عنه، وذلك بعد أنباء عن تدهور كبير على حالته النفسية في السجون وعزله من جديد.

وقالت الوالدة إنه وخلال السبع سنوات الفائته لم يسمح لها باحتضان أحمد ابنها وإن كل لزيارات كانت من خلف الزجاج، وتابعت:" يقضي وقته بالعزل الانفرادي، ونائما جراء الأدوية التي تعطى له حتى بات لا يعرف الدنيا ليل النهار، حتى تحول إلى أصيب بانهيار عصبي واكتئاب ولم يعد لديه امل بالحياة".