سعر الذهب في السعودية اليوم

يشهد سعر جرام الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 13/4/2022، ارتفاعاً طفيفًا في سوق التعاملات الصباحية، حيث بلغ سعر أونصة الذهب اليوم 1968 دولار بارتفاع 2 $.

أسعار جرام الذهب في السعودية

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 237.27 63.27

سعر جرام الذهب عيار 22 217.50 58.00

سعر جرام الذهب عيار 21 207.61 55.36

سعر جرام الذهب عيار 18 177.95 47.45

سعر جرام الذهب عيار 14 138.41 36.91

سعر أونصة الذهب بيع 7,380.00 1,968.00

سعر أونصة الذهب شراء 7,383.75 1,969.00

جنية الذهب 8ج عيار 21 1,660.91 442.91

جنية الذهب 8ج عيار 22 1,740.00 464.00

جنية الذهب 8ج عيار 24 1,898.18 506.18

أسعار شراء سبائك الذهب 999.9

إحجام سبائك الذهب ريال دولار

سبيكة ذهب 1 جرام 261.00 69.60

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 622.84 166.09

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 1,233.82 329.02

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 2,439.17 650.44

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 4,845.12 1,292.03

سعر سبيكة الذهب أوقية 7,207.11 1,921.90

سبيكة الذهب نصف أونصة 3,774.87 1,006.63

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 7,512.84 2,003.42

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 12,029.75 3,207.93

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 24,012.04 6,403.21

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 2,845.00 758.67

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 238,934.01 63,715.74

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 119,680.55 31,914.81

أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة

الذهب في ارتفاع عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18

2022-04-13 237.27 217.50 207.61 177.95

2022-04-12 235.59 215.95 206.14 176.69

2022-04-11 234.62 215.07 205.29 175.97

2022-04-10 234.62 215.07 205.29 175.97

2022-04-09 234.62 215.07 205.29 175.97

2022-04-08 232.81 213.41 203.71 174.61

2022-04-07 232.09 212.75 203.08 174.07

أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء

بيع مستعمل شراء جديد

الوحدات ريال ريال

عيار 24 232.27 262.27

عيار 22 212.50 247.50

عيار 21 202.61 239.61

عيار 18 172.95 212.95