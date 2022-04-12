قوات الاحتلال تقتحم بلدة سنجل شمال رام الله واندلاع مواجهات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء 12 ابريل 2022، بلدة سنجل شمال شرق رام الله وسط الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

هذا، وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء 12/4/2022، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لتظاهرة سلمية في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة المحتلة، اسنادًا لمدينة جنين ومخيمها.

وانطلقت التظاهرة، التي دعت لها فصائل العمل الوطني عقب صلاة التراويح من أمام المسجد الكبير في البلدة، وصولا إلى مدخل البلدة.