تعيين مدرب جديد لمنتخب مصر

أقدم الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء 12 ابريل 2022، على تعيين مدير فني جديد للمنتخب الأول الوطني، وذلك خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش.

ووفق وسائل إعلام مصرية، فقد استقر الاتحاد المصري على تعيين إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز، مديراً فنياً للمنتخب الوطني.

هذا، ويأتي تعيين إيهاب مديرًا فنيًا للمنتخب المصري، بعد أن فشل كيروش في التأهل لكأس العالم 2022.

ومن المنتظر، أن يعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي تعيين ايهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب مساء اليوم.

وعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اجتماعا تكميليا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف المنتخب الوطني بعد إنهاء عقد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر بالتراضي، من أجل حسم هوية المدرب الجديد للمنتخب سواء مصريا أو أجنبيا.