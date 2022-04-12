35 من أهالي الأسرى بغزة يزورون أبناءهم في سجن "رامون"
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:15 م
12 ابريل 2022
زار نحو 35 فلسطينياً، من أهالي أسرى قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أبنائهم في سجن "رامون" الصحراوي، جنوب الأراضي المحتلة عام 48.
وأفادت المتحدثة باسم اللجنة الدولية الصليب الأحمر، سهير زقوت، بأن اللجنة سهلت توجه 35 شخصاً من أهالي القطاع، لزيارة 22 أسيراً في سجن "رامون".
ويُشار إلى أن سلطات الاحتلال أوقفت زيارات أهالي أسرى قطاع غزة مطلع مارس 2020، بذريعة تفشي جائحة كورونا.
جدير ذكره أنه تعتقل سلطات الاحتلال في سجونها قرابة 4600 أسير، بينهم 220 أسيراً من قطاع غزة، جميعهم من أصحاب المحكوميات العالية وقدامى الأسرى.