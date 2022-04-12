ماهو الجديد بشأن مخصصات الشؤون الاجتماعية وحقيقة الـ700 شيقل؟

أكدت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية عزيزة الكحلوت اليوم الثلاثاء 12/4/2022 ، ان الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بإقرار الموازنة كما كان مقرراً لها بداية العام ، مما أثر بشكل كبير

صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية ، موضحةً ان 60% من موازنة الاتحاد الاوروبي مخصصة للشؤون الاجتماعية ، ونحن في انتظار إقراراها في غزة والضفة مع تكاثف الجهود.

وقالت الكحلوت خلال تصريحات لصوت القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم الاخبارية" ان 80 الف شخص من غزة يتلقون مخصصات الشؤون الاجتماعية ، معتبراً انه برنامج المخصصات هو البرنامج الوطني هو البرنامج الوحيد الذي توقف رغم إعطائه المبالغ لعدد كبير من الاسر الاكثر فقراً .

وبينت ان العديد من البرامج لم تتوقف ومنها برنامج المنحة القطرية ، والقسائم الشرائية المقدم شهرياً لأكثر من 23700 أسرة بقيمة 35 شيقلاً مضروبة بعدد افراد الاسرة .

وبشان الحديث عن عودة برنامج الـ700 شيقلاً ، قالت الكحلوت :"البرنامج قديم وما يتم ترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، وفي حال توفر أي أخبار سيتم إعلام الجميع عنه"

وأوضحت خلال تصريحات سابقة ان الوزارة تعمل على تحديث تحديث بيانات السجل الاجتماعي وهناك برنامج آخر سيتم العمل عليه وهناك استمارة أعدها البنك الدولي متعددة الأبعاد وسيتم تغيير برنامج الشؤون الاجتماعية كلياً، وسيكون لكل شريحة من شرائح الفقر الموجودة بغزة دراسة متخصصة بها، وسيتم العمل بشكل أوسع وأدق مما كان عليه البرنامج الوطني، ويتم تدريب الباحثين للعمل عليه.

وبينت الكحلوت "نسعى في شهر رمضان للوصول لأكبر عدد من المواطنين الذين لم يستفيدوا خلال العام ٢٠٢١، وجهودنا مستمرة مع المؤسسات العاملة في غزة وهناك تبادل للبيانات مع الجمعيات الخيرية التي توزع المساعدات.

وأوضحت استفاد من برنامج المساعدات خلال شهر رمضان "٣٥_٤٠" ألف أسرة ، وبرامجنا مستمرة وتعمل لخدمة المواطنين والأسر المحتاجة، ونتمنى الوصول لجميع المستحقين ، مشيرة الى ان الوزارة تسعى في شهر رمضان للوصول لأكبر عدد من المواطنين الذين لم يستفيدوا خلال العام ٢٠٢١، وجهودنا مستمرة مع المؤسسات العاملة في غزة وهناك تبادل للبيانات مع الجمعيات الخيرية التي توزع المساعدات.