رسائل مزدوجة من المقاومة للوسطاء بشأن الأقصى وجنين ..فما فحواها ؟ 

قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الثلاثاء 12/4/2022: "إن المقاومة أرسلت رسالة مزدوجة إلى الوسطاء، في ما يتعلّق بالوضع في المسجد الأقصى ومخيم جنين".

ونقلت الصحيفة عن مصادر في حركة حماس، قولها: "إن مفاد الرسالة بأنّ أيّ انتهاكات لن تكون مقبولة، وأنّ الحركة عند تعهّداتها بخصوص هاتَين القضيّتَين، وأن مسألة ذبح القرابين في الأقصى لن تسمح بها المقاومة مهما كلّف الأمر".

وتزامنت هذه الرسائل مع تهديدات أطلقها الأمين العام لـ"حركة الجهاد الإسلامي"، زياد النخالة، بأنّ المقاومة لن تسمح باستفراد الاحتلال بمخيم جنين، مهما كلّف ذلك من ثمن.