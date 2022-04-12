ذراع الأردن تقف خلف قرار منع الاعتكاف في المسجد الأقصى

على الرغم من تغليف قرار منع الاعتكاف في المسجد الأقصى بإمضاء وزارة الأوقاف الفلسطينية، إلّا أنّ الدور الأردني لم يكن غائباً عن هذا القرار، الذي جاء بطلب إسرائيلي لتخفيف التوتّر بين الفلسطينيين وجنود العدو ومستوطنيه الذين يعتزمون اقتحام المسجد وذبح قرابين داخله، بمناسبة «عيد الفصح اليهودي».

وبحسب مصدر في المقاومة الفلسطينية تحدّث إلى صحيفة «الأخبار»، فقد تابعت الفصائل في قطاع غزة الانتهاكات المرتكَبة في الأقصى، بالإضافة إلى «التدخّل الأردني المستهجَن لمنع الاعتكاف داخل المسجد خلال الفترة الحالية، والذي جرى تغليفه بقرار من مدير الحرم القدسي». وكشف المصدر أن معلومات وصلت إلى الفصائل الفلسطينية بحدوث هذا التدخّل تحت ذريعة الوصاية الأردنية، مضيفاً أن قرار المنع اتُّخذ بناءً على تفاهمات جرت بين الأردنيّين وسلطات الاحتلال، بعد زيارة مسؤولين من الأخيرة للأردن خلال الشهر الماضي، متسائلاً: «لماذا لا يتدخّل الأردن لمنع دخول المستوطنين إلى المسجد، وأين دوره في منع ذبح القرابين داخل الحرم وإقامة شعائر يهودية تعبّر عن الإقامة المعنوية للهيكل المزعوم تمهيداً لتنفيذه على الأرض». وأشار المصدر إلى أنّ وزارة الأوقاف الأردنية أوعزت إلى مدير المسجد، عمر الكسواني (يتبع الأوقاف الأردنية)، بمنع الاعتكاف داخل الأقصى قبل دخول العشر الأواخر من شهر رمضان، وذلك على إثر دعوات فلسطينية إلى الاعتكاف بدءاً من ليلة الإثنين، منعاً لإقامة الشعائر التهويدية. وإذ برّر الكسواني قراره بأنه موافق لما جرت عليه العادة، فقد ردّ المصدر بأن «الوضع الخاص للمسجد هذا العام، يستوجب اتّخاذ كلّ خطوة ممكنة لحمايته، بما فيها زيادة أيام الاعتكاف».

وأثار قرار الكسواني غضباً واسعاً في صفوف الفلسطينيين، ولا سيّما وأنه تزامن مع إعلان المستوطنين مخطّطاً لتنفيذ اقتحامات واسعة بمناسبة «عيد الفصح اليهودي» (الذي يصادف يوم 15/4/2022)، ضمن مساعيهم لتقسيمه وإقامة الهيكل المزعوم مكانه