السيد نصر الله: ما يجري في فلسطين المحتلة وحولها يحتاج إلى وقفة طويلة وإلى مزيد من الدعم والتضامن

قال الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله: "يجب أن نقف بكل إجلال واعتزاز أمام بطولات رجال فلسطين المحتلة وشبّانها ونسائها وأطفالها وشيوخها ".

وأكد السيد نصر الله، في كلمة تناول فيها آخر المستجدات في فلسطين، مساء اليوم الإثنين، "الوقوفَ بإجلال أمام عائلات الشهداء الفلسطينيين ومواقفها الحاسمة.

وأشار إلى أنّ "ما يجري في فلسطين المحتلة له دلالات كبيرة بشأن الصراع مع العدو، ومستقبل الكيان الاسرائيلي".

وتوجّه السيد نصر الله إلى مسؤولي حكومة الاحتلال، قائلاً: "إذا كنتم تراهنون على يأس الشعب الفلسطيني وإحباطهم فأنتم واهمون"، مشدداً: "إذا كنتم تظنون أنّ الخذلان الرسمي العربي سيؤدي إلى تراجع الشبّان الفلسطينيِّين فأنتم واهمون".

وبينما اعتبر أنّ "ما يجري في فلسطين المحتلة وحولها يحتاج إلى وقفة طويلة، وإلى مزيد من الدعم والتضامن"، أعرب السيد نصر الله عن "الدعم والتأييد المطلق للشعب الفلسطيني ومقاومته"، مؤكداً "أننا شركاء له في هذه المعركة، وفي صنع الانتصار".

وتناول السيد نصر الله حرب نيسان/أبريل 96، وأكد أنّ "المقاومة استطاعت أن تفرض على العدو معادلة تقوم على حماية المدنيين واستمرار عملها المقاوم".

وأشار إلى أنّ "معادلة حماية المدنيين من الاعتداءات الإسرائيلية ما زالت قائمة بفضل المقاومة".

ولفت السيد نصر الله إلى أنّ "الولايات المتحدة تدافع دائماً عن العدو المعتدي ومجازره، وتمنع حتى إدانته".

هناك همس في بعض السفارات بتأجيل الانتخابات النيابية

وتناول السيد نصر الله الاستحقاق الانتخابي في لبنان، وقال إنّ "اللبنانيين يتقدمون في اتجاه إجراء استحقاق الانتخابات النيابية"، مشيراً إلى أنّ "هناك جواً يُنْقَل عن السفارة الأميركية وسفارات أخرى مفاده، أنّ الأغلبية النيابية الحالية ستحافظ على موقعها".

وأكد أن "لا أحد يعتقد أنّ الحصول على الثلثين في الانتخابات النيابية هو هدف واقعي ومنطقي، وقناعتنا أنّ لبنان يقوم على التفاهم"، متحدثاً عن "التشتت الذي ظهر لدى الفريق الآخر في أثناء تشكيل اللوائح الانتخابية".

وأعرب عن اعتقاده أن "من حقنا أن نتهم السفارة الأميركية بأنها تسعى لتأجيل الانتخابات النيابية".

وكشف السيد نصر الله أنّ "هناك همساً في بعض السفارات بتأجيل الانتخابات النيابية، من أجل ترتيب أمور الفريق الآخر".