لجنة القوى الوطنية و الاسلامية تحذر الاحتلال من استمرار جرائمه بحق شعبنا

حذرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية و الاسلامية العدو الصهيوني من استمرار جرائمه بحق شعبنا وخصوصاً في مخيم جنين.

و اعتبرت لجنة القوى الوطنية في بيان صادر عنها مساء الاثنين أن تصعيد الاحتلال الأخير وتهديده باجتياح المخيم، كما حصاره الاقتصادي على المدينة، والجرائم التي يرتكبها جنوده ومستوطنوه من استهداف المدنيين الآمنين، لن تقابل من شعبنا ومقاومته إلا بمزيد من الانتفاضة الشعبية والمقاومة في الميدان، ولن نسمح بالاستفراد بأبناء شعبنا، فأي تصعيد من طرف الاحتلال لن نقف أمامه مكتوفي الأيدي وسنواجهه ، على امتداد الوطن المحتل.

و دعت لاعتبار يوم الجمعة جمعة ( الوفاء لجنين) وندعو جماهير شعبنا في الوطن والشتات إلى أوسع فعاليات دعم وإسناد لأهلنا في الضفة عموماً ولجنين خصوصاً.

كما دعت لجنة القوى الوطنية و الاسلامية لاعتبار كافة أيام الاسبوع أيام احتجاجات جماهيرية نوسع فيها من نقاط الاشتباك وإشعال خطوط التماس رفضاً للعدوان وللحصار وكسراً لطوق جنين وشراكةً مع الحركة الأسيرة في يوم الأسير الفلسطيني.

و طالبت لجنة القوى أهلنا في مدن الضفة الغربية وأهلنا الصامدين في الداخل المحتل 48 خاصة التجار والعائلات والمؤسسات والحراكات الشعبية والأطر الطلابية والعمالية لتنظيم قوافل كسر الحصار المفروض على مدينة جنين بكل الوسائل وتوسيع حملة ( كلنا جنين ) لتكون نموذجاً للتكاتف الوطني الفلسطيني.

كما دعا بيان لجنة القوى جميع قوى وفصائل المقاومة في كل مكان للعمل والتنسيق المشترك و التعبئة الشاملة استعداداً لحماية أهلنا في جنين الثورة في مواجهة الهجمات الإرهابية الصهيونية.

و طالب بيان القوى الوطنية و الاسلامية جماهير شعبنا للاحتشاد الدائم في باحات وساحات المسجد الأقصى وداخل القدس المحتلة التصدي لاعتداءات وهجمات الإرهاب الاستيطاني الصهيوني على القدس ومقدساتها.