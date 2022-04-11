صحفي دخل الحانة.. يديعوت أحرنوت

ناحوم برنيع

كل من يعيش في بيت زجاجي لا يرمي الناس بالحجارة، نصحني الحكماء وأنا أؤمن بهذه النصيحة من صميم قلبي.

الموضوع بالطبع هو تغطية الهجوم على شارع “ديزنغوف” في “تل أبيب”، ليس هناك ما يضمن أنه لو تمكنت “يديعوت أحرونوت” من تغطية الحدث على الهواء مباشرة، لما سقطت فيه القنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية، فالمهنة هي نفس المهنة، العواطف هي نفس المشاعر، الناس هم نفس الناس، لا أؤمن بفائدة التبشير بالأخلاق، لذلك سأحاول التركيز على بعض الملاحظات العملية.

سأبدأ بنقطة شبه واضحة:

فشل الشرطة، هناك الآلاف من رجال الشرطة في العالم، كلهم شرطة وسلوكهم في الأحداث الجماعية، شرطتنا فريدة من نوعها، خلال مباراة كرة قدم أو عرض عسكري أو موكب في أحد شوارع المدينة، يقف رجال الشرطة في جميع أنحاء العالم ووجوههم أمام الحشد وظهورهم في الحدث، مهمتهم هي مراقبة ما يحدث على المنصة، وليس على أرض الملعب، في “إسرائيل”، يؤيدون حقهم في أن يكونوا أول من يرى الهدف، من أنت لتقول لشرطي عبراني ما الذي تنظر إليه؟

وتجمع مئات من رجال الشرطة، كثير منهم ضباط، في مكان الحادث في” ديزنغوف”، ولم يتضح دورهم، قاموا بتوثيق وتصوير أنفسهم وتجمعوا حول المصورين، على أمل أن يضعهم أحد مقاطع الفيديو في التاريخ.

حرفياً “اليسام”- وحدة سيلفي متزايدة، يبدأ فقدان السيطرة على الساحة من خلالهم، وبدلاً من المفوض، وكنت أعود لأشاهد الفيديوهات وأطلب من كل ضابط أن يشرح ما فعله هناك، من منهم لديه مهمة يجب القيام بها؛ من جاء ليخبر الرجال، أين كان قائد الساحة الذي كان من المفترض أن يطردهم جميعاً، المشكلة ليست فقط الكارثة الإضافية التي كان يمكن أن تحدث، المشكلة تكمن في الرسالة المرسلة إلى ملايين “الإسرائيليين”، والتي تقول: “ليس لديكم شرطة، لديك حارة في حي”.

جاء الصحفيون والمصورون إلى مكان الحادث بأعداد كبيرة: هذه هي وظيفتهم، كانت مهمة الشرطة ابعادهم، وعرقلة وصولهم، هم ومئات الأشخاص الفضوليين على مسافة معقولة من مكان الحدث، ذلك لم يحدث في غياب قرار الشرطة، ذهب الصحفيون أينما حملتهم أقدامهم، وكذلك إلى الطاولات الملطخة بالدماء في الحانة التي تعرضت للهجوم، وكذلك إلى البنادق المرسومة على السلالم، حتى الآن مسؤولية الشرطة، ومن هنا جاءت وسائل الإعلام، لست متأكداً من أن عامة الناس يفهمون مدى تغير قواعد اللعبة.

لم تتغير التكنولوجيا فحسب، بل تغيرت أيضاً في التسلسل الهرمي، اعتاد الناس على التفكير في أن الصحفيين يقدمون المعلومات وأن الشبكة الاجتماعية تستجيب لها، العكس هو الصحيح: الويب هو مصدر المعلومات.

في حين وسائل الإعلام الأخرى، والتلفزيون، والمواقع الإخبارية، والصحف، تتجاهل ما يدور على الشبكة، هذا صحيح بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بحدث درامي وبث مباشر، كل إشاعة، كل جزء من مقطع فيديو، مزيف أو حقيقي، كل ادعاء لا أساس له من الصحة، يتم نشرها.

آلية الفحص والتحرير، التي كانت في يوم من الأيام في صميم المساعي الصحفية تم محها، أصبحت الوسائط الاحترافية فرعاً من فروع (فيسبوك، انستجرام، تليجرام): هستيري مثلهم، وحشي مثلهم، وكاذب مثلهم.

المراسلين في الميدان غير مذنبين، وكذلك المقدمون الذين تعتبر حكمتهم بمثابة حكمة الإرشادات التي يتلقونها من رؤسائهم، إذا كان هناك من يقع اللوم على أحد، يقع اللوم على المحررين والمخرجين، أولئك الذين لا يعرف الجمهور أسمائهم حقاً.

عندما يدخل مراسل تلفزيوني منطقة محظورة، أو يصور وحدة خاصة أثناء العمل، يكون دور المحرر أو المخرج هو نقل البث إلى كاميرا أخرى، هذا ما يحدث في الولايات المتحدة في مثل هذه المواقف؛ لذلك هناك فجوة لبضع ثوان بين التصوير والبث، في “إسرائيل” يفعلون العكس.

يبدأ الطريق إلى الحل على الشبكة الاجتماعية: إنه مصدر المشكلة، في الاتحاد الأوروبي وكذلك في أستراليا والمملكة المتحدة، تدرك الحكومات أن مواقع الويب هي منافذ إعلامية لكل شيء، ولا مفر من فرض نفس الالتزامات المفروضة على وسائل الإعلام الأخرى، فالمسؤولية القانونية والتنظيم والضرائب، من هنا لشق طريق طويل، وفي الوقت نفسه فإن الشبكات إلى جانب الخدمة الرائعة التي تقدمها للمستخدمين المحترمين، تعد بمثابة جنة لمحبّي الأطفال والمحتالين والحكومات المعادية والكذابين والمحرضين، تم تصميم الخوارزمية الخاصة بهم لتشجيع التخريب، إنهم أكبر تهديد لمستقبل الحكم الديمقراطي.

ينص البند 27 أ من قانون حقوق النشر، الذي تمت الموافقة عليه من قبل الكنيست في عام 2019، على أنه يجوز استخدام أي مبلغ يتم جمعه على الإنترنت، وهناك متطلبات إضافية: حاول تحديد مكان صاحب الحقوق، وانشر إشعاراً بالاستخدام، بل وأحياناً ادفع، ما هو مفقود في القانون؟

لا يوجد أي شرط للفحص والتحقق وتحمل المسؤولية عن أي استخدام للمواد ولا فرق بين ما هو مطلوب من مواطن يضع في الشبكة ما يريد، وما هو مطلوب من الشركة الضخمة (جوجل، فيسبوك) التي تنشر الكومة والوسائط التي تنسخها.

أصدر وزير الاتصالات “يوعاز هاندل” بياناً عقب حادثة “ديزنغوف” فيه توبيخ بشدة على القنوات التلفزيونية، لست متأكداً من التوبيخ في سلطته، ربما يتعامل بشكل أفضل مع ما يمكنه فعله أمام الشبكة: التشريعات واللوائح والتنظيم وضبط النفس هذا الوحل يحتاج إلى التجفيف.