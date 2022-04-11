موعد عيد الفطر 2022 في سوريا، يبحث المواطنون في سوريا عن موعد أول أيام عيد الفطر السعيد، وهذا الموضوع يُعد أحد أبرز المواضيع التي تهم المسلمين في جميع أنحاء الأرض، فهم يستعدون لاستقبال العيد بعد الانتهاء من صيام أيام شهر رمضان المبارك، فيحرصون على استقبال أول أيام العيد بالتهاني والتبريكات، وارسال التهاني لبعضهم البعض من خلال مواقع التواصل أو عبر أجهزة الموبايل، كما إنهم يتبادلون الزيارات والتهنئة، كما إنهم يحرصون على الاطلاع على موعد صلاة العيد، إضافة إلى الأجواء الجميلة التي تُسعد الأطفال من خلال توفير الألعاب لهم وخاصة الأراجيح،؟ وغيرها.

متى عيد الفطر 2022

وفي هذه الأيام يبدأ المسلمون في سوريا بالتساؤل عن موعد عيد الفطر 2022 في سوريا، حيث يذهبون للبحث عن أول أيام عيد الفطر عبر محركات البحث الشهيرة، فهو يحرصون لمعرفة متى عيد الفطر 2022، حتى يستعدوا له جيدا، ويبدؤون التجهيزات لاستقباله، فكل دولة لها طقوس خاصة، تستقبل من خلالها أول أيام عيد الفطر السعيد، ومن هذا المنطلق يحرص فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، للبحث عن متى عيد الفطر 2022 في سوريا، وهو ما نسعى لنشره لكم حتى يطلع عليه كل المسلمون في العالم.

أول أيام الفطر 2022

ويحتفل المسلمون في عيد الفطر السعيد بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، إذ إنهم يحيون طقوسا جميلة، تبدأ من الزيارات والتهنئة، وخاصة أن الأطفال يحصلون على عيديات من أقربائهم، وذويهم، وترسم الفرحة على وجوههم، كما أن العائلات والأسر تقوم بتنظيم رحلات إلى أماكن ترفيهية، وخاصة البحر مع ارتفاع درجات الحرارة في الأردن، والمطاعم المفتوحة والمغلقة، لهذا يحرصون على معرفة أول أيام الفطر 2022، وخاصة الأطفال الذين يعولون عليه لجمع الأموال مع أقاربهم وأهاليهم، ويلهون على الأراجيح ومختلف أنواع وأشكال الألعاب.

أول أيام عيد الفطر المبارك 2022 في سوريا

ومن المتوقع أن يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 28 مساء بتوقيت سوريا المحلي يوم السبت 29 من رمضـان 1443 هـ الموافق 2022 / 4 / 30 م (يوم الرؤية).

ووفقا لإمساكية شهر رمضان لعام 1443 هجريا الموافق 2022 ميلاديا، يكون يوم الأحد 2022 / 5 / 1 م هو المتمم لشهـر رمضان 1443 هـ، وتكون غرة شهر شوال 1443 هـ فلكياً يوم الإثنين 2022 / 5 / 2 م (عيد الفطر المبارك).