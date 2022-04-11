أسعار الذهب اليوم في فلسطين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:16 ص
11 ابريل 2022
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تشهد أسعار الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 11/4/2022، استقراراً في سوق التعاملات الصباحية.

سعر الذهب في فلسطين اليوم

ونقدم لكم أسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، حيث يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 201.29 شيكل $62.48

سعر الذهب عيار 22   184.52 شيكل $57.27

اسعار الذهب عيار 21 176.14 شيكل $54.67

اسعار الذهب عيار 18 150.97 شيكل $46.86

سعر الذهب عيار 14   117.42 شيكل $36.44

سعر الذهب عيار 12   100.65 شيكل $31.24

اسعار أوقية الذهب      6,260 شيكل  $1,943

اسعار جنيه الذهب      1,409 شيكل  $437.34

اسعار كيلو الذهب      201,293 شيكل       $62,476

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

10 إبريل       201.83       176.60       151.37       117.73       100.91

9 إبريل 201.80       176.58       151.35       117.72       100.90

8 إبريل 201.46       176.28       151.09       117.52       100.73

7 إبريل 200.34       175.30       150.26       116.86       100.17

6 إبريل 200.12       175.11       150.09       116.74       100.06

5 إبريل 198.06       173.31       148.55       115.54       99.03

4 إبريل 199.60       174.66       149.70       116.44       99.80

3 إبريل 198.45       173.65       148.84       115.76       99.23

2 إبريل 198.42       173.62       148.82       115.75       99.21

1 إبريل 198.16       173.39       148.62       115.59       99.08

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