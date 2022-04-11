بالأسماء : اعتقالات في الضفة تطال عدداً من المواطنين

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الاثنين 11/4/2022 ، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة .

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم ، شابين من بلدة ميثلون، جنوب جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين فايز ربايعة ومحمد يعيش ربايعة، بعد ان داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

وأضافت المصادر ذاتها، ان مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاههم.

واشارت الى ان قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات قباطية، عرابة، مركة، الجربة، الزبابدة.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الاثنين 14 مواطنًا خلال مداهمات واسعة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمود محمد سعيد حجة ومعن أحمد صلاح بعد مداهمة منزليهما ببلدة برقة شمال غرب نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية بمدينة نابلس عبر شارع القدس ومن جبل الطور، وانتشرت في حي الضاحية وقرية كفر قليل وداهمت العديد من المنازل ونفذت فيها عمليات تفتيش وتخريب، واعتقلت الضابط بالأمن الوطني عزمي منصور.

ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في شارع القدس، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع.

وفيما يلي الاسماء كاملة :

١. القيادي الشيخ إسماعيل النطاح- إذنا غرب الخليل

٢. حمزة أبو حسين- الخليل

٣. بلال عبد العزيز- الخليل

٤. محمد زيتون- القدس

٥. معاذ زيتون- القدس

٦. تامر المحتسب- القدس

٧. محمود محمد حجة- برقة شمال نابلس

٨. معن أحمد صلاح- برقة

٩. محمد يعيش ربايعة- ميثلون جنوب جنين

١٠. المحرر علي عصام سياغة- سلواد شرق رام الله

١١. عزمي منصور- كفر قليل جنوب نابلس

١٢. أحمد عماد أبو شرار- مخيم العروب شمال الخليل

١٣. عبيدة الراعي- مخيم العروب

١٤. شادي طلوزي- مخيم طولكرم

١٥. المحرر فضل الكردي- كفر قليل

١٦. عادل حلاوة- كفر قليل

١٧. رامي القني- كفر قليل