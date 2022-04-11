بالفيديو شهيد متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في جنين يرفع الشهداء منذ الأمس لأربـعة

استشهد شاب فلسطيني من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الاثنين، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" ، ليرفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ الامس لأربعة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الشاب محمد زكارنة، متأثرا بإصابته الخطرة التي كان قد أُصيب بها برصاص الاحتلال عقب اقتحام جنين عصر أمس الأحد.

يشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، مساء أمس الاحد، عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الشاب محمد علي غنيم(21 عاما) من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، متأثرًا بجراحه جراء اصابته برصاصة من جندي "إسرائيلي".