القيادي نصر: مخيم جنين عصي على الكسر والاحتلال إلى زوال

أكد الشيخ أحمد نصر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد 10/4/2022، أن ما هو متوقع من مخيم جنين بالضفة المحتلة، هو ما نراه كل يوم من خلال تلك المواجهات والاستبسال الذي يسطره أبناء جنين عامة وأبناء الكتيبة خاصة.

وقال نصر في مقابلة صحفية: لقد استعصى على قيادة الاحتلال أن يكسروا شوكة هذا المخيم بكل الطرق منوهاً إلى أن الاحتلال استخدم الطائرات والمدرعات في محاولة لإنهاء حالة المقاومة في جنين والتي باءت بالفشل.

وتابع نصر: مخيم جنين مازال يواصل سيرته التي عمدها محمود طوالبة والشيخ رياض بدير وأبو جندل وكل الشهداء الذين ارتقوا في سبيل القضية وجنين، مشيراً إلى أنه بعد عشرين عاماً من عملية "السور الواقي"، جنين راكمت قدراتها من المقاتلين الشرسين لمقارعة الاحتلال.

وشدد نصر على مقولة الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي القائد زياد النخالة: "أن هؤلاء الأبطال يتسابقون للشهادة ويذهبون إليها كما يذهبون للصلاة"، لافتاً إلى أن المخيم بكتيبته يحملون في جعبتهم الكثير من المفاجئات التي سوف ترعب المحتل.

وختم بالقول: إن جنين وأبطالها لديهم الإيمان المطلق بأن هذا الاحتلال إلى زوال، وأن مخيمهم عصى على الانكسار والهزيمة، لذا فقد وجب علينا أن نقف اجلالاً وإكباراً لهذا المخيم وأبطاله.