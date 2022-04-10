هبوط سعر العملات الرقمية

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد 10/4/2022، انخفاضاً حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 2.01 ترليون دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 3.89% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 41.19%، ما يعادل انخفاض قدره 0.02% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 41.19%، ما يعادل انخفاض قدره 0.02% عن اليوم الماضي.

أسعار العملات الرقمية

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 4.01% لتسجل نحو 43,482 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 3.79% لتسجل نحو 3,223 دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 2.43% لتسجل نحو 430 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.04% لتسجل نحو 0.9997 دولار.

انخفض سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 6.43% لتسجل نحو 108 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 7.15% لتسجل نحو 116 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 4.13% لتسجل نحو 0.7757 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 4.76% لتسجل نحو 1.09 دولار.

انخفض سعر عملة أفلانش (AVAX) بنسبة 5.31% لتسجل نحو 85 دولار.