هذا ما كان ينوي أن يفعله الشهيد رعد حازم بعد تنفيذ عملية "تل أبيب"!

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية" صباح اليوم الأحد 10/4/2022: "إن منفذ عملية ديزنغوف، الشهيد رعد فتحي حازم، تمكن من اختراق السياج الفاصل والوصول إلى مدينة أم الفحم، ومن هناك انتقل إلى مدينة تل أبيب، حيث تجول في المدينة لعدة ساعات لاختيار موقع تنفيذ العملية.

وأضافت الإذاعة "الإسرائيلية" أن الشهيد رعد حازم، كان يعتزم بعد تنفيذ عملية ديزنغوف، الاختباء في يافا لبعض الوقت وتنفيذ عملية ثانية، حيث كان قد تمكن من الانتقال سيراً من شارع ديزنغوف مسافة أربعة كيلومترات ونصف، وصولاً إلى مدينة يافا، حيث خاض هناك اشتباكاً مع عنصرين من جهاز الأمن العام "الشاباك"، قبل إعدامه.