حملة شرسة في الضفة: 11 إصابة خلال حملة اقتحامات واسعة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأحد 10/4/2022، عدة مدن وقرى في الضفة المحتلة، شملت جنين ونابلس وطولكرم وأريحا، اندلعت خلالها مواجهات عنيفة، أدت لإصابة 11 مواطناً.

واقتحمت قوات الاحتلال، مخيم نور شمس في شرق طولكرم، فيما اعتلى الجنود أسطح منازل المواطنين، مما أدى لإصابة 4 في طولكرم خلال الاشتباكات.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل المخيم من جهة بلدة بلعا ومدينة طولكرم، فيما اندلعت مواجهات بين أهالي المخيم وقوات الاحتلال.

وأشارت المصادر إلى تواجد قوات خاصة إسرائيلية في حارة المنشية في المخيم، فيما يُسمع صوت إطلاق نار.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال توقف مركبات المواطنين ويُدققون في هويات المواطنين.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المحافظة، واعتقلت شابين.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برقة شمال غرب نابلس فجرا، واعتقلت الأسير المحرر رئاس أبو عمر بعد مداهمة منزله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة عبر شارع القدس، واعتقلت الأسير المحرر سبع الطيطي من منزله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين واندلعت اشتباكات عنيفة أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين.

وفي أريحا، أُصيب أربعة مواطنين، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر جنوب المدينة.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وسط إطلاق الرصاص الحي والمطاطي، والقنابل الصوتية والغازية صوب الشبان، نتج عنها 3 إصابات بالرصاص الحي، إحداها وصفت بالخطيرة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين خليل جمال أبو العسل وصبحي أبو الهيجا، بعد أن داهمت منزليهما في المخيم، وفتشتهما.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قرية مراح رباح جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين خالد إبراهيم الشيخ ( 23 عاما )، ومهدي طه قاسم الشيخ (24 عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.