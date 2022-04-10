منبر الحرم المكي بحلة جديدة

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، المنبر الجديد للحرم المكي في حلته الجديدة، والذي يتناغم مع عدد من الاعتبارات المهمة التي تحاكي روحانية المسجد الحرام.

وقال "السديس": "إن "المنبر استحدث بدعم القيادة الرشيدة للحرمين الشريفين"، مؤكدًا أن المنبر يُعد أحد الشواهد على العناية والاهتمام بالحرمين الشريفين، وتستمر أعمال التطوير بهما ودعم كافة الجوانب المتعلقة بتيسير أداء العبادات على القاصدين، وتسخير كافة العوامل المساندة للعاملين لتقديم الخدمة المُثلى.

ودشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، المنبر الجديد للحرم المكي في حلته الجديدة، والذي يتناغم مع عدد من الاعتبارات المهمة التي تحاكي روحانية المسجد الحرام.

من ناحيته كشف وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد بن سليمان الوقداني، عن الحلة الجديدة لمنبر المسجدالحرام بالتزامن مع الجمعة الأولى لشهر رمضان المبارك، قائلاً إن "المنبر الجديد روعي في تصميمة وإخراجه الفلسفة المعمارية للعناصر المختلفة في جنبات وأروقة المسجد الحرام؛ حيث صمم بارتفاع (3.4) متر وعرض (1.20) متر، إضافةً للأخذ بالاعتبار كافة الجوانب التشغيلية والتقنية والهندسية من بنية تحتية للصوتيات، وآليات لعمليات التنقل وغيره".