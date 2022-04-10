يشهد سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الأحد 10/4/2022، استقراراً في سوق التعاملات الصباحية، حيث بلغ سعر أونصة الذهب اليوم 1946 دولار.

سعر جرام الذهب في فلسطين

ويقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر جرام الذهب في فلسطين، بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، حيث يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 201.80 شيكل $62.63

سعر الذهب عيار 22 184.98 شيكل $57.41

اسعار الذهب عيار 21 176.58 شيكل $54.80

اسعار الذهب عيار 18 151.35 شيكل $46.97

سعر الذهب عيار 14 117.72 شيكل $36.53

سعر الذهب عيار 12 100.90 شيكل $31.31

اسعار أوقية الذهب 6,276 شيكل $1,948

اسعار جنيه الذهب 1,413 شيكل $438.40

اسعار كيلو الذهب 201,799 شيكل $62,627

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

9 إبريل 201.80 176.58 151.35 117.72 100.90

8 إبريل 201.46 176.28 151.09 117.52 100.73

7 إبريل 200.34 175.30 150.26 116.86 100.17

6 إبريل 200.12 175.11 150.09 116.74 100.06

5 إبريل 198.06 173.31 148.55 115.54 99.03

4 إبريل 199.60 174.66 149.70 116.44 99.80

3 إبريل 198.45 173.65 148.84 115.76 99.23

2 إبريل 198.42 173.62 148.82 115.75 99.21

1 إبريل 198.16 173.39 148.62 115.59 99.08

31 مارس 198.81 173.96 149.11 115.97 99.40