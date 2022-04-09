مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين على طريق جنين- نابلس

هاجم مستوطنون متطرفون، مساء اليوم السبت، مركبات المواطنين على الطريق الوصل بين مدينتي جنين ونابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة المحتلة غسان دغلس:" إن مجموعة من المستوطنين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، على طريق جنين -نابلس قرب موقع مستوطنة "حومش" المخلاة".

وأضاف دغلس :"أن هجوم المستوطنين أدى لتضرر عدد من مركبات المواطنين بأضرار جسيمة".

وكان قد صعد المستوطنون المتطرفون من اعتداءتهم على المواطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغبرية المحتلة خلال اليومين الماضيين في أعقاب عملية "تل أبيب" التي أدت لمقتل 3 "إسرائيليين".