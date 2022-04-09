تعرف على أدعية الرزق في شهر رمضان 2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، في هذا المقال أدعية الرزق في رمضان، حيث يحرص المسلمون في شهر رمضان على الابتهال بالدعاء إلى الله ليرزقهم ويوفقهم في أمورهم ودنياهم.

وحرصاً من فريق "فلسطين اليوم" على حصول المسلمين على الأجر والثواب نقدم لكم في مقالنا أدعية الرزق التي يبحث عنها الكثير من المسلمين ليدعوا بها الله عز وجل في الأيام الفضيلة من شهر رمضان المبارك التي يستجاب فيها الدعاء.

تعرف على أدعية الرزق في رمضان 2022

دعاء الرزق في شهر رمضان ​

“اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك”.

“اللهم إنّي أحمدك حمدًا كثيرًا وأشكرك شكرًا كثيرًا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك.”

ومن الجدير بالذكر أنه قد جاء عن جرير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

“من قرأ (قل هو الله أحد)، حين يدخل منزله نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران”. أخرجه الحاكم.

اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أن ترحمني رحمة تغنيني بها عن.

تعرف على أدعية الرزق في رمضان 2022

دعاء الرزق في شهر رمضان

رحمة من سواك”، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الدعاء أنه لو كان على أحدكم جبل ذهب ديناً، ثم دعا بذلك قضاه الله عنه.

“اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير”

“اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقرّبه وإن كان قريباً فيسّره، وإن كان قليلاً فكثّره، وإن كان كثيراً فبارك لي فيه”.

تعرف على أدعية الرزق في رمضان 2022

“اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال”.

“اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم، والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر، وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.

اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب”.

“اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك”.

​ تعرف على أدعية الرزق في رمضان 2022

دعاء الرزق في شهر رمضان