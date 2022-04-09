تشكيلة ريال مدريد أمام خيتافي

من المتوقع أن يلتقي ريال مدريد مع خيتافي، مساء اليوم السبت، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني.



ويُشار إلى أنه يسعى الريال وبقوة لتحقيق انتصار جديد، يقربه من حسم لقب الدوري هذا الموسم.



ويحتل ريال مدريد صدارة الليجا برصيد 69 نقطة، بينما يأتي خيتافي في المركز الرابع عشر بـ32 نقطة.



وبحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن التشكيلة المتوقعة لريال مدريد، هي:



حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو.

الدفاع: مارسيلو - دافيد ألابا - ناتشو فيرنانديز (إيدير ميليتاو) - داني كارفاخال.



الوسط: توني كروس - كاسيميرو - فيدي فالفيردي.





