موعد عيد الفطر 2022 في فلسطين، يبحث المسلمون في كل مكان وفي فلسطين على وجه الخصوص، عن موعد أول أيام عيد الفطر السعيد 2022، فهو ينال اهتمامات المسلمين في كل بقاع الأرض، وخاصة مع التباين الذي طرأ على أول أيام شهر رمضان المبارك في الدول العربية، حيث أقدمت دول على الصوم قبل دول أخرى بيوم واحد، وذلك بعد الاختلاف في رؤية هلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1443 هجري، فهم يبحثون عن موعد دقيق لمعرفة أول أيام عيد الفطر السعيد.

موعد أول أيام عيد الفطر في فلسطين

وفي هذه الأوقات من كل عام يبدأ المسلمون في البحث عبر مواقع البحث المختلفة عن موعد عيد الفطر 2022 في فلسطين، فالمسلمون يستقبلون أيام الشهر الفضيل بالتهاني والبركات، أغاني العيد، كما أنهم يمارسون طقوسا تختلف عن الأيام العادية، فهم يحضرون لعمل الكعك والمعمول، ابتهاجا بالشهر الفضيل، ولوضعه على موائد الزوار والمهنئين في العيد، لهذا تسعى وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، جاهدة لنشر لكم موعد أول أيام عيد الفطر في فلسطين، حيث ينتظر المسلمون حلول هذا اليوم، لتهنئة بعضهم البعض، وتبادل الزيارات.

موعد عيد الفطر 2022

ويحتفل المسلمون في عيد الفطر السعيد بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، حيث أنهم يحيون طقوسا جميلة، تبدأ من الزيارات والتهنئة، وخاصة أن الأطفال يحصلون على عيديات من أقربائهم، وذويهم، وترسم الفرحة على وجوههم، كما أن العائلات والأسر تقوم بتنظيم رحلات إلى أماكن ترفيهية، وخاصة البحر مع ارتفاع درجات الحرارة في فلسطين، والمطاعم المفتوحة والمغلقة.

متى يأتي عيد الفطر 2022

ومن المتوقع أن يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 28 مساء بتوقيت فلسطين المحلي يوم السبت 29 من رمضـان 1443 هـ الموافق 2022 / 4 / 30 م (يوم الرؤية).

ووفقا لإمساكية شهر رمضان لعام 1443 هجريا الموافق 2022 ميلاديا، يكون يوم الأحد 2022 / 5 / 1 م هو المتمم لشهـر رمضان 1443 هـ، وتكون غرة شهر شوال 1443 هـ فلكياً يوم الإثنين 2022 / 5 / 2 م (عيد الفطر المبارك).