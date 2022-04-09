الشيخ خضر عدنان: الإحتلال لن يقتل ولن يعتقل عزيمة شعبنا وحبه للقدس والأقصى

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، القيادي المحرر الشيخ خضر عدنان، أن الاحتلال لن يقتل ولن يعتقل عزيمة شعبنا وحبه للقدس والأقصى المبارك، وسيجعل سبحانه مكر المجرمين في نحورهم.

جاءت تصريحات عدنان في سياق رده على التهديدات المتصاعدة بحق جنين، وموقف المقاومة في غزة.

و وجه الشيخ خضر عدنان التحية لأهل غزة موقف الانتصار لجنين البطولة.

و أضاف قائلاً: "خروجكم المبارك في غزة انتصاراً لدماء الشهداء، هو تجديد بيعة الجهاد في سبيله تعالى".

و تابع: "نقبّل السواعد الطاهرة التي عاهدته سبحانه وتعالى، أن لا تترك جنين وحدها".

و أكد أن هذه الحشود المباركة المؤمنة تمثل رد شعبنا على تهديدات العدو لجنين، التي تتجدد فيها معركة المخيم انتصاراً وبطولة.