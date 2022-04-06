وفاة طفل دهساً في الخليل

لقي طفل (6 سنوات) مصرعه، مساء اليوم الأربعاء 6 ابريل 2022، إثر تعرضه لحادث دعس في بلدة بيت أولا شمال مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن الطفل قد تعرض لحادث دعس في بلدة بيت أولا أثناء عبوره الطريق، الأمر الذي أدى إلى إصابته بجروح خطيرة نقل على إثرها للمشفى الأهلي بمدينة الخليل لتلقي العلاج، وأعلن الأطباء عن وفاته لاحقًا متأثرًا بإصابته.

وذكر ارزيقات، أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.