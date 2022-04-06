برشلونة يدير ظهره للاعب تشيلسي

أكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن الألماني أنطونيو روديجر، مدافع تشيلسي، لن ينضم لبرشلونة، في الصيف المقبل.



وينتهي عقد روديجر مع البلوز، بنهاية الموسم الجاري، وعلى ما يبدو أنه حسم قراره بالرحيل، وسط أنباء تفيد باهتمام برشلونة.

وكتب رومانو، عبر حسابه على "تويتر": "لم يقدم برشلونة عرضًا رسميًا لضم روديجر، ما حدث فقط كان مجرد اتصالات مباشرة مع وكلائه".



وأضاف: "يعتبر الآن من الصعب التفكير في ضمه، خاصة بعد الحصول على توقيع زميله الدنماركي أندرياس كريستينسن، والاقتراب من تجديد عقد الأوروجوياني رونالد أراوخو".



وختم رومانو بالتأكيد: "تم بالفعل الانتهاء من تفاصيل العقد الجديد الخاص بأراوخو، بما في ذلك الشرط الجزائي".



ويتواجد رودريجر على رأس قائمة المطلوبين في ريال مدريد وباريس سان جيرمان، بالإضافة إلى بايرن ميونخ.