كيف تصنع القطايف في المنزل ، يعتبر القطائف من الحلويات التي يبحث عنها المسلمون خلال شهر رمضان ، فهناك طرق مختلفة لعمل القطايف ، فمنها ما يتم صبه على صفيح ساخن ، ويبتم حسوها باللبن او المكسرات وكل بلد تقدم القطايف بصورة مختلفة، لذلك نجد القطايف على الطريقة المصرية والقطايف على الطريقة السورية، والقطايف على الطريقة الأردنية وسنتعرف هنا على طريقة عمل عجينة القطايف بالتفصيل ، وكيف يمكن ان تصنع القطايف في المنزل

مقادير عجينة القطايف السريعة

2 كوب طحين

½ كوب سميد

½ كوب سكر

3 كوب ماء

3 ملعقة صغيرة بايكينج باودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح



طريقة عجينة القطايف السريعة

ضعي جميع المكونات في الخلاط، حركيها بمعلقة خشبية لتتأكدي من عدم التصاق الطحين والسميد في لخلاط ثم اخلطي المكونات لتتجانس. ضعي الخليط في إبريق الشاي. أحضري صينية بلا حواف أو صينية عادية مستوية تماماً وضعيها على النار. اسكبي مقدار من عجينة القطايف لتشكلي دائرة وانتظري حتى تستوي من أعلى وتأخذ لوناً ذهبياً من أسفل. ضعيها على قماش قطني لتبرد ثم احشيها بحسب الرغبة.

عجينة القطايف بدون سميد

مقادير عجينة القطايف بدون سميد

· 1 كوب دقيق

· 1 ملعقة صغيرة خميرة

· ½1 كوب حليب دافئ

طريقة عمل عجينة القطايف بدون سميد

ضعي الحليب والخميرة في وعاء ، واخلطي حتى تتجانس المكونات. اتركي المزيج يرتاح حوالي 10 دقائق. أضيفي الدقيق على دفعات مع الخلط جيداً. غطي الوعاء، واتركيه في مكان دافئ لحوالي 20 دقيقة. ضعي مقلاة غير لاصقة على النار، اسكبي مقدار صغير من مزيج القطايف في الوسط على شكل دائرة صغيرة. ارفعيه عن النار بعد أن تظهر فقاعات على وجه القطايف .

عجينة القطايف المقلية

مقادير عجينة القطايف المقلية

· 2 كوب طحين

· ½ كوب سميد ناعم

· 3 ملعقة صغيرة بايكنغ باودر

· 3 ملعقة كبيرة نشا

· 3 ملعقة كبيرة سكر

· ½ معلقة صغيرة بيكربونات الصودا

· ½ معلقة صغيرة خميرة

· 1 معلقة كبيرة حليب بودرة

· ½2 كوب ماء فاتر

· زيت للقلي

· حشوة حسب الذوق

· قطر

طريقة عمل عجينة القطايف المقلية