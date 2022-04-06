تحذيرات من تفجر الأوضاع ..مسيرة ضخمة للمستوطنين في القدس بمشاركة نتنياهو مساء اليوم

دعت تنظيمات استيطانية، إلى المشاركة في مسيرة لليمين "الإسرائيلي "اليوم الساعة السابعة مساءً، بالقرب من الكنيست "الإسرائيلي" في مدينة القدس المحتلة، وسط خشية من تفجر الأوضاع المتأججة في القدس اليوم .

وتحت عنوان «إسرائيل يسيل دمها... نريد إعادة الأمن»، دعت التنظيمات الاستيطانية الإسرائيليّين للمشاركة بوقفة ومظاهرة «تطلق خلالها صرخة في القدس».

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، وزعيم المعارضة الحالي، بنيامين نتياهو، مشاركته في التظاهرة. وكتب في حسابه بموقع «فايسبوك»: «اليوم الساعة 19:00 في مفرق مدينة السينما بالقدس – مطالبة بمحاربة المقاومة "

وتأتي هذه المسيرة الاستيطانية بالتزامن مع تصاعد المواجهات والتوتر في القدس، وتحديداً في منطقة باب العامود، بسبب التواجد الشرطيّ المستمر واليوميّ في المكان، وإقامة مركز شرطة متنقل للاحتلال في المدينة مزوّد بأجهزة مراقبة وكشافات.

ومنذ بداية رمضان، اندلعت مواجهات يومية في باب العامود، أسفرت عن إصابة واعتقال عدد من الفلسطينيين.