يسعى المسلم التقرب من الله خلال شهر رمضان المبارك، من بينها أداء العمرة، لذا يبحث المسلمون عن فضل أداء العمرة في رمضان 2022، حيث في شهر رمضان يُسارع المسلم إلى أداء الطاعات والعبادات والحرص على الأعمال الصالحة كلّها ومنها أداء العُمرة؛ وذلك بالتوجُّه إلى بيت الله الحرام وقَصْده والطواف في الكعبة والسَّعي بين الصفا والمروة وإتمامها بالتحلُّل لذا يقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية فضل العمرة في رمضان 2022.

قال الله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّه)،وفي بيان فَضْل العُمرة، رُوي عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنّها سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام: (يا رسولَ اللَّهِ على النِّساءِ جِهادٌ؟ قالَ: نعَم، عليهنَّ جِهادٌ، لا قتالَ فيهِ: الحجُّ والعُمرَةُ)، وتكون العُمرة في أي وقتٍ من العام، إلّا أنّ أداءها في شهر رمضان أفضل من أدائها في غيره من الشُّهور؛ لِما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ النبيّ عليه الصلاة والسلام قال: (فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي، فإنَّ عُمْرَةً فيه تَعْدِلُ حَجَّةً)، وللعمرة فَضْلٌ عظيمٌ في تكفير الذنوب والسيّئات، كما أخبر بذلك الرسول عليه السلام بقَوْله: (العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِما بيْنَهُمَا، والحَجُّ المَبْرُورُ ليسَ له جَزَاءٌ إلَّا الجَنَّةُ).

كم تساوي العمرة في رمضان؟

عمرة في رمضان تعدل حجة مثل ما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ: قل هو الله أحد فقد قرأ ثلث القرآن سنن الترمذي مشيراً إلى أن مراده: أن عمرتك في رمضان تعدل حجة معي، فإنها كانت قد أرادت الحج معه فتعذر ذلك عليها، فأخبرها بما يقوم مقام ذلك.

ثبت في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّة مَعي» متفق عليه، فهذا الحديث دليلٌ على فضل العمرة في رمضان، قال ملا علي قاري في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (5/ 1742، ط. دار الفكر): [قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ»؛ أَيْ كَائِنَةً «تَعْدِلُ حَجَّةً»؛ أَيْ تُعَادِلُ وَتُمَاثِلُ فِي الثَّوَابِ، وَبَعْضُ الرِّوَايَاتِ: «حَجَّةً مَعِي»، وَهُوَ مُبَالَغَةٌ فِي إِلْحَاقِ النَّاقِصِ بِالْكَامِلِ تَرْغِيبًا، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ فَضِيلَةَ الْعِبَادَةِ تَزِيدُ بِفَضِيلَةِ الْوَقْتِ، فَيَشْمَلُ يَوْمَهُ وَلَيْلَهُ، أَوْ بِزِيَادَةِ الْمَشَقَّةِ فَيَخْتَصُّ بِنَهَارِهِ] اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (3/ 605، ط. دار المعرفة): [لم يعتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا في أشهر الحج كما تقدم، وقد ثبت فضل العمرة في رمضان بحديث الباب، فأيهما أفضل؟ الذي يظهر أن العمرة في رمضان لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل، وأما في حقه فما صنعه هو أفضل؛ لأن فعله لبيان جواز ما كان أهل الجاهلية يمنعونه، فأراد الرد عليهم بالقول والفعل، وهو لو كان مكروهًا لغيره لكان في حقه أفضل، والله أعلم] اهـ.

أجر العُمرة في رمضان

أجر العُمرة في رمضان الأعمال في شهر رمضان مضاعَفة ولذلك فإن العُمْرة كذلك لها فضلٌ في رمضان يفوق العُمْرة في غيره من الأشهر والأيّام، بل إنّها فيه تعدل حِجّةً مع النبيّ صلى الله عليه وسلّم، فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قال لامرأةٍ من الأنصارِ، يقالُ لها أمُّ سِنانٍ: (ما منعك أن تكوني حججتِ معنا، قالت: ناضحانِ كانا لأبي فلان (زوجِها)، حجَّ هو وابنُه على أحدِهما، وكان الآخرُ يسقي غلامَنا، قال: فعُمْرةٌ في رمضانَ تقضي حجَّةً، أو حجَّةً معي).